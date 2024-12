Grosseto, lupo ferito a bordo strada. Scattano i soccorsi con i veterinari

Grosseto, 18 dicembre 2024 – Un giovane esemplare di lupo è stato trovato ferito ai bordi della statale Aurelia, vicino al ponte Mussolini alle porte di Grosseto. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco per il recupero dell'animale e un medico veterinario della Regione Toscana per il soccorso.

Con l’aiuto del personale del servizio comunale per il recupero dei randagi, il lupo è stato prima sedato e poi trasferito in una clinica veterinaria idonea per valutarne le condizioni di salute.

Si tratta di uno dei primi esemplari trovati nei pressi del centro abitato di Grosseto. Non stupisce però vedere questi predatori vicini alle città perché, con l’approssimarsi della stagione fredda, tendono ad avvicinarsi in cerca di cibo. Negli ultimi anni sono sempre più frequenti avvistamenti urbani che preoccupano cittadini e soprattutto allevatori.