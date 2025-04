Laguna, punto della situazione. Il deputato di Fratelli d’Italia: "Ora avanti con il Consorzio"

ORBETELLO"Con la legge sul Parco ambientale dello sviluppo sostenibile della Laguna di Orbetello, approvata lo scorso febbraio, abbiamo dato finalmente una risposta seria e strutturale alle criticità che da decenni affliggono la laguna. È una legge che nasce per il territorio e guarda al futuro, coniugando tutela ambientale, sviluppo sostenibile a turismo, promozione delle nostre eccellenze e molto altro". Lo ha dichiarato il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, primo firmatario della legge, durante il suo intervento al convegno: ’Laguna di Orbetello: quale futuro?’, promosso dall’associazione ’Argentario & Friends’ che si è tenuto al Golf Hotel Monte Argentario.

L’incontro ha visto la partecipazione dei sindaci di Orbetello e Monte Argentario, esperti dell’Ispra, studiosi e giornalisti come Alberto Pratesi e Sergio Rizzo, a conferma dell’attenzione crescente verso le sorti della nostra laguna.

"Fatta le legge – ha spiegato Rossi – adesso stiamo già lavorando assieme al Ministero dell’Ambiente per l’istituzione del Consorzio di gestione del Parco, che sarà il cuore operativo del nuovo assetto. Accanto a questo, come previsto nella legge, anche la costituzione di un Comitato scientifico composto da esperti qualificati, che avranno il compito di affiancare il consorzio nelle decisioni strategiche e nell’individuazione di soluzioni concrete per le problematiche ambientali e gestionali che da decenni interessano la laguna".

"Non servono assolutamente interventi spot – ha aggiunto il deputato di Fratelli d’Italia Rossi – ma un piano organico, guidato da competenze e visione, che metta a sistema le risorse messe a disposizione da parte del Ministero e altre che dovranno essere intercettate tramite bandi europei, nazionali e regionali. La legge è un primo passo, ora tocca a tutti i soggetti coinvolti – istituzioni, mondo scientifico, comunità – lavorare insieme per garantire un futuro sostenibile e virtuoso alla Laguna di Orbetello".

Per poi concludere che "Fratelli d’Italia crede in una politica del fare, radicata nel territorio e capace di affrontare le sfide complesse con serietà e competenza. Questo è l’impegno che ci siamo assunti come governo e che continueremo a portare avanti". Non resta che attendere quindi gli ulteriori sviluppi. La laguna ne ha bisogno.