Malore in piscina, bambino di 10 anni grave in ospedale: intervento dell’elicottero

San Vincenzo (Livorno), 27 aprile 2025 – Un momento di vacanza e spensieratezza che si trasforma in dramma. Malore in piscina per un bambino di 10 anni: è accaduto in una struttura turistica in località Pineta di Torrenuova, nel comune di San Vincenzo.

Il bambino è stato immediatamente tirato fuori dall'acqua ed è stato dato l'allarme al 112. La bella giornata, le temperature che si sono alzate in queste ore hanno invogliato a un tuffo in piscina. Ma improvvisamente, appunto, il malore.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Venturina e di Piombino, con il medico del 118. Il personale sanitario ha rianimato il bambino che successivamente è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Le condizioni del bimbo sarebbero giudicate gravi dai sanitari.