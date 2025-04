Pienone sul lungomare. Successo dei ’mercatini’. Oggi due concerti

FOLLONICAOggi giungerà alla sua conclusione la mostra-mercato dell’artigianato artistico e tradizionale promossa da Cna Grosseto, in collaborazione con l’associazione culturale "Materiae", che si sta svolgendo a Follonica sul lungomare di viale Italia. Infatti, da venerdì scorso, una delle strade più affascinanti del lungomare follonichese si è trasformato in una vera e propria galleria a cielo aperto, animata da quindici espositori provenienti da tutta la Toscana. I loro stand, aperti dalle 10 fino alle 19.30, hanno accolto cittadini e turisti che sono stati attratti dalla bellezza e originalità dei prodotti esposti che sono stati tutti realizzati utilizzando tecniche tradizionali. Coloro che hanno visitato la mostra-mercato durante questo fine settimana hanno avuto occasione di riscoprire il valore degli oggetti "fatti a mano" come giocattoli fatti in legno, pupazzi di pezza, ceramiche artistiche, bigiotteria in ottone, articoli realizzati con la terracotta e gesso ecc. Ma l’obiettivo del mercato non è solo vendere oggetti dal gusto tradizionale, ma è anche favorire un dialogo diretto con gli artigiani-venditori, veri custodi di una tradizione che rappresenta una parte fondamentale dell’identità culturale e produttiva della Toscana. Oltre che la chiusura del "mercatino", nel pomeriggio cittadini e turisti potranno assistere, a partire dalle 16.30, a due concerti musicali che si svolgeranno entrambi a piazza a Mare. Infatti i due appuntamenti erano inizialmente previsti per venerdì 25 e sabato 26 aprile ma sono stati rinviati per rispettare le disposizioni relative al lutto nazionale per la morte di papa Francesco. Si comincerà con il dj set di "Drago DJ", noto performer delle console che si è esibito in molteplici location italiane e europee, che farà ballare il pubblico con le hit più amate degli anni ’70, ’80 e ’90. A seguire ci sarà un tributo alla splendida musica del cantautore Lucio Battisti che sarà eseguita dalla cover band maremmana "Divi Tardivi". Questi due appuntamenti segneranno anche l’avvio ufficiale della rassegna musicale estiva "Onde Sonore", organizzata dalla Pro Loco di Follonica con il patrocinio del Comune.

Gabriele Pasquini