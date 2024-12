Strage di capre in Brugiana. Sbranate da cinque lupi. Il pastore: "Non siamo sicuri"

Lupi in Brugiana, sopra l’abitato di Bergiola: sbranate due capre sotto gli occhi del pastore, Riccardo Giuseppini. "Siamo disperati – esordisce –. In poco tempo già 15 capi sono stati aggrediti e uccisi dai lupi. Ieri mattina mi sono recato alla stalla per governare gli animali. Ci sto molto attento e cerco di non far allontanare il bestiame per timore dell’attacco dei lupi. Ho notato che gli animali erano stranamente irrequieti, così come pure lo era il cane. Ero sulla porta quando ho visto arrivare con una sveltezza impressionante, cinque lupi che hanno azzannato, trascinandole via, due delle capre che erano appena uscite, proprio davanti alla stalla. E’ stato un attimo. Non ho fatto in tempo nemmeno a pronunciare una parola, a cercare di difendere gli animali, a fare qualcosa per allontanare il branco. Niente, e ho visto trascinare via le due capre verso il bosco. Ormai i lupi arrivano alle porte delle abitazioni. Questa zona è molto frequentata da giovani che fanno trekking, bici cross, famiglie che fanno escursioni anche con i loro cani. Ed è molto rischioso – denuncia il pastore –. Siamo tra il centro Ippico e la Comunità della Brugiana, postazione bellissima per le scampagnate e le escursioni all’aria aperta. So che era già stata denunciata la presenza dei lupi in prossimità di quelle strutture e mi chiedo cosa sia possibile fare, come si possa agire per difendere i nostri allevamenti dai predatori, e difendere noi stessi. La loro presenza, in aumento, ci sta minacciando. Già non abbiamo sostegni adeguati per reggere i rincari sempre più pesanti, se poi ci abbandonano all’attacco dei lupi è finita. Di questo passo, la capra apuana rischia l’estinzione e con essa tutti i prodotti tipici derivati". Le aggressioni alle greggi sono ormai all’ordine del giorno, come testimoniato recentemente da molti pastori apuani. Il clima di esasperazione è palpabile e Giuseppini, anche a nome di altri pastori che come lui continuano a subire l’attacco dei predatori a danno delle greggi, lancia un sos alle istituzioni affinchè siano adottate misure idonee a scongiurare "quella che potrebbe essere una disgrazia annunciata – conclude – perchè il lupo ormai è alla porta di casa e non siamo più sicuri".

Angela Maria Fruzzetti