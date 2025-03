Lupi sbranano 26 pecore, la rabbia dell’allevatore: “Sono troppi, servono aiuti"

Firenzuola (Firenze), 8 marzo 2025 – In due giorni, con due distinti attacchi, gli hanno dimezzato il gregge. Erano cinquanta capi ovini, ventisei sono stati sbranati da un branco di lupi. È accaduto a Firenzuola, nella zona di Poggio Tignoso, vicino a Pietramala. I lupi, quattro o cinque, hanno attaccato in pieno giorno. La prima volta è accaduto poco dopo le 8: “Mio padre – racconta l’allevatore firenzuolino Michele Mordini – ha sentito il cane che abbaiava di continuo. È andato al recinto, dove poco prima aveva lasciato le pecore. La notte le teniamo nella stalla, il giorno le lasciamo uscire nel recinto. C’erano pecore a terra e quattro lupi. C’era anche un cavallo e il cane, sembravano impazziti”. Bilancio: tre pecore sbranate, e altre otto sparite, portate via nel bosco.

Poi, due giorni dopo, la strage si è ripetuta. Sempre al mattino, intorno alle 11.30, sempre nel recinto. E il bilancio totale, nei due attacchi, è di venti pecore morte o sparite, e sei agnelli uccisi. Mordini aveva, da cinque anni, un gregge di cinquanta pecore, se ne ritrova ventiquattro.

“E c’è un danno ulteriore: le pecore superstiti incinte hanno già abortito, e sono tutte sotto stress”. Sotto stress è anche l’allevatore. “Sta diventando un vero problema. Un paio di anni fa mi hanno ammazzato anche dei vitelli. Ormai qui i lupi sono in branchi numerosi: sotto casa dei miei ne hanno avvistati otto, undici lupi sono stati visti vicino al parco eolico del Carpinaccio. Iniziano ad essere troppi, e troppo vicini alle case. Non hanno più paura, non scappano, si allontanano piano, poi ti guardano, si fermano. Pensi che tempo fa, al passo della Raticosa, un sabato, con tanti motociclisti, un lupo ha attraversato tranquillamente il piazzale”.

Mordini confida un’altra forte preoccupazione: “Io ho due figli, il più piccolo ha sette anni. Finora andavano alla stalla, a vedere gli agnellini. E se un bambino di sette anni si trova davanti un branco di lupi come va a finire?”.

Il sindaco di Firenzuola Giampaolo Buti lancia un appello a tutti gli enti competenti, a iniziare dalla Regione. “È l’ennesimo attacco di lupi – dice Buti - e anche stavolta l’esito è stato drammatico, con un grave danno. Oltre a sollecitare affinché si provveda ad indennizzare l’azienda colpita, chiedo con forza che si intraprendano azioni concrete per limitare la presenza di lupi nel territorio”.

“Se ho pensato di smettere?– dice Mordini -. Adesso installo un recinto elettrico, ma se non si risolve è inutile che tenga le pecore per dar da mangiare ai lupi, che sono animali dello Stato”.