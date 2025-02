Trovato un lupo "malato", ricoverato al Cras

Sono ormai molte le denunce di avvistamenti di lupi (o predatori che sono molto simili) in provincia di Grosseto. Durante l’inverno che sta volgendo al termine, infatti, gli animali si sono avvicinati pericolosamente ai centri abitati. E, oltre che alle predazioni delle greggi che sono molto più frequenti, il pericolo adesso può essere rappresentato anche per l’uomo che si potrebbe trovare a far fronte a situazioni difficili da gestire contro un animale pericoloso e selvaggio.

Infatti, un lupo in evidente stato di difficoltà, che si era rifugiato in una oliveta nei pressi di Gavorrano, è stato visto dal proprietario del terreno che ha immediatamente avvertito i carabinieri. L’animale è stato soccorso dai carabinieri forestali di Monterotondo Marittimo. L’animale, molto magro e zoppicante, era immobile e stava cercando rifiuto tra la vegetazione circostante.

I militari hanno attivato la procedura di recupero prevista dal protocollo della Regione Toscana e sul posto è intervenuto in supporto il veterinario del Cras di Semproniano che ha sedato l’animale per soccorrerlo. Per quanto emerge dai primi accertamenti il lupo, geneticamente puro, sarà inviato per le analisi di rito all’istituto zoopro?lattico di Grosseto. L’animale è stato poi ricoverato al Cras di Semproniano.