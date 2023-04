Lupi e cinghiali, un tavolo contro l’emergenza

Negli ultimi anni le segnalazioni sulla presenza di cinghiali prima e poi di lupi si sono moltiplicate sia in contesti agricoli, che in zone prettamente residenziali, provocando spesso reazioni di paura e di allarme su tutto il territorio collinare. Le aziende agricole su Maiano e Girone denunciano danni da ungulati alle coltivazioni e uno scooterista è caduto in via del Salviatino a causa di un esemplare che attraversava la strada. Lo stesso è successo un paio di anni fa in via del Bersaglio, alle Caldine. A Pian di Mugnone ad avere la peggio è stato invece un grosso cinghiale, che è stato investito e ucciso in pieno centro abitato. Inoltre il loro passaggio è evidente lungo via XXV Aprile, dove le scarpate verdi a bordo strada sono completamente "arate" e in via di Riorbico così come a Mimmole. Lupi, volpi e perfino un cervo maschio, il primo dopo mezzo secolo, sono stati invece immortalati dalle foto trappole poste alle Molina. A San Clemente e Monteloro gli allevatori da tempo denunciano attacchi a ovini e caprini; mentre in Via di Valle, un cagnolino è stato azzannato di recente.

Un convegno per fare il punto sulle competenze e la gestione della fauna selvatica nella Provincia di Firenze e sulle strategie attuate è in programma sabato a Fiesole. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Regione Toscana, dalle ore 9 nella Sala del Basolato di piazza Mino Fiesole. L’ incontro è aperto a tutti e prevede la partecipazione come relatori di zoologi e tecnici del settore. Sarà presente l’assessore Regionale Stefania Saccardi. L’incontro è finalizzato a comprendere le dinamiche in particolare di lupi e cinghiali e comprendere come comportarsi in caso di incontro. "Un appuntamento importante – dice il Sindaco Anna Ravoni –, per capire meglio le problematiche relative a ungulati e lupi, la cui presenza è segnalata sempre più spesso nelle vicinanze delle nostre case e dove, quindi, la convivenza con questi animali è sempre più un tema all’ordine del giorno".

Daniela Giovannetti