Lunedì torna la Partita dell’assedio. In piazza Santa Croce la sfida eroica fra le Glorie del calcio storico

Torna in piazza Santa Croce, lunedì alle 15,30, la ‘Partita dell’Assedio’. L’iniziativa ricorda la storica gara giocata dai fiorentini, il 17 febbraio 1530, durante l’assedio delle truppe dell’imperatore Carlo V. La partita fu organizzata in scherno ai nemici, per dimostrare quanto lo spirito di Firenze fosse irriducibile. "Una splendida iniziativa - ha commentato l’assessora alle tradizioni popolari Letizia Perini - che il Comune promuove insieme all’Associazione 50 minuti Glorie del calcio storico, con il ricavato all’Ail, l’Associazione Leucemie". Fiero dell’evento anche Michele Pierguidi, presidente del Calcio Storico: "È la festa di Firenze e la partita dell’orgoglio. Una fondamentale manifestazione storica cittadina". Prima della partita Santa Croce accoglierà una delegazione di calcianti, figuranti e musici del Corteo Storico, per la benedizione. Poi tutti in piazza per l’esibizione degli sbandieratori e a seguire la partita.

F.Que.