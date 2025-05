Lumen, tutti a giocare. Il Festone apre l’estate

Lo spazio Lumen torna ad accendersi per la Giornata mondiale del Gioco. Questo pomeriggio, dalle 18, le porte di via del Guarlone si aprono per il Festone 2025, un evento lungo quattro giorni che dà il via alla stagione estiva di questo spazio creativo del Quartiere 2. E quale modo migliore per un inizio di stagione se non mettere al centro l’attività ludica, mostrando ognuno le proprie abilità a Mahjong, Cornhole, Mata Chola, Shogi, Tangram, ma perché no, anche a Forza4 a Dungeon & Dragons e Lego? Un evento, quello del ‘The power of play - Il potere del gioco’ a cui si potrà partecipare dalle 18 alle 23. Tantissimi tipi di svago sotto l’unica insegna del potere del gioco, ovvero quello di far incontrare tante persone davanti a un linguaggio universale. Perché giocare non ha frontiere, giocare racconta culture, stili di vita diversi tra loro, che possono essere compresi facilmente grazie al ‘potere’ stesso dei passatempi. Ed è anche un metodo per comprendere e rispettare le regole, per fare della ginnastica mentale, per il raggiungimento del benessere individuale e collettivo. Una grande festa, quindi, che vuole unire tradizione e culture diverse e che è promossa da ProGioco Firenze e Ingegneria del Buon Sollazzo. Sì, perché l’attività ludica unisce generazioni, etnie, religioni. In un gioco intelligente, infatti, tutti sono inclusi e possono mettersi alla prova.

Ed è questo anche l’obiettivo della Giornata Mondiale, istituita nel 1998 come monito per affermare il diritto al gioco a tutti i bambini (e non solo) e promossa a livello internazionale dall’International Toy Library Association. Una serata completamente gratuita, dove sarà possibile giocare anche a Go, al gioco del Sapo, a Reversi, a Yathzee e a Rummikub. Ma anche a tanti giochi di abilità meno conosciuti e che possono essere uno stimolo per condividere una bella serata della prima estate da passare in compagnia.

Quello del Lumen è un importante progetto di rigenerazione urbana su base culturale, che riqualifica e crea socialità in uno spazio pubblico dismesso, portandolo a essere un nuovo polo di aggregazione; ProGioco Firenze collabora attivamente con Lumen anche per la realizzazione della prossima edizione di FirenzeGioca che, giunta al suo trentesimo anno, si terrà in versione estiva dal 1° al 3 agosto.

Lorenzo Ottanelli