L’ultima passeggiata da sindaco. Casini saluta la città nel ’suo’ parco

Francesco Casini ha deciso di fare la sua ultima sfilata da sindaco di Bagno a Ripoli nel parco urbano che verrà: quei 9 ettari di verde in fase di cantiere che collegheranno i Giardini i Ponti nel cuore del capoluogo alla frazione di Sorgane e dunque entrando in quella Firenze dove lui spera di continuare la sua carriera da amministratore. Accompagnato da architetti e progettisti, Casini si è addentrato nello spazio verde partendo dai due olivi piantati in autunno dai bimbi delle scuole ripolesi come simbolica "prima pietra" dei lavori. E proprio nel prossimo autunno impone la data di inaugurazione lasciandola come eredità a chi gli succederà sullo scranno più alto del Comune ripolese. Il nuovo parco urbano costa 3 milioni di euro, di cui 1,3 di risorse comunali, il resto di Pnrr.

Finora usata per nascondere episodi di spaccio e marginalità e per gettare rifiuti come in una discarica a cielo aperto, la boscaglia viene ora bonificata e vi saranno creati spazi per l’attività fisica e la didattica all’aria aperta oltre a un sistema di percorsi per la mobilità dolce.

Una passerella in legno di circa 700 metri leggermente sopraelevata, ospiterà nelle sue anse un’area giochi, un punto ristoro e uno spazio biblioteca con tanto di postazioni per la lettura e per l’outdoor education.

Manuela Plastina