Lucia Lavia è "L'Ignota" in "Come tu mi vuoi"

Figline e Incisa (Firenze), 03 aprile 2024 - “Come tu mi vuoi”, il classico di Luigi Pirandello, sarà in scena al teatro Garibaldi di Figline Valdarno questo fine settimana. Sabato 6 alle 21 e domenica 7 alle 16,30 Lucia Lavia (due volte figlia d’arte: i suoi genitori sono Gabriele Lavia e Monica Guerritore) porterà sullo storico palcoscenico il capolavoro della maturità del grande autore siciliano. Sarà un finale di stagione per il Garibaldi, ultimo spettacolo in programma per la 51° stagione di prosa.

Con l’adattamento di Gianni Garrera e Luca De Fusco, la protagonista, “L’ignota”, è un personaggio dalla doppia faccia: ballerina e cortigiana Elma nel primo atto e Cia, stereotipo della moglie borghese, nel secondo. Ma chi è veramente? Forse, come dice lei stessa, “un corpo senza nome”, un animale da palcoscenico “che nella danza e nel vino trova espressione di sé, arrivando a confondere i confini tra realtà, sogno, immaginazione e ricordi”, dove la sua vicenda diventa, come spiega il regista Luca De Fusco, “un percorso simile ad una navigazione nella nebbia con pochi fari all’orizzonte”. Biglietti interi da 8 a 27 euro in prevendita sul circuito Ticketone e ai punti vendita Boxoffice Toscana o alla biglietteria del teatro nei tre giorni precedenti la data dello spettacolo. Info: www.teatrogaribaldi.org.