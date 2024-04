Lucia Cosimi. Una biblioteca in suo nome

La biblioteca della scuola primaria Oriani di Reggello ora ha un nome: è stata intitolata alla maestra Lucia Cosimi che ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e di apprendere da lei. Lo hanno richiesto e ottenuto le insegnanti della scuola Oriani e i vertici dell’Istituto comprensivo per ricordare degnamente una maestra che tanto ha dato alla comunità reggellese. È stata uccisa dal Covid alla fine del 2020; la figlia portò a conoscenza la sua battaglia contro la malattia divulgando i suoi ultimi messaggi. Ma la maestra Lucia vivrà sempre nei cuori dei reggellesi. L’amministrazione comunale le ha voluto rendere omaggio consegnando alla sua famiglia una pergamena che simboleggia il profondo riconoscimento e la gratitudine "per essere stata la guida che ha accompagnato i bambini di Reggello lungo il cammino dell’apprendimento e della crescita, per la sua dedizione all’insegnamento, per la bontà e per la gentilezza". il sindaco Piero Giunti e l’assessore alla scuola Adele Bartolini esprimono la gratitudine "per lo straordinario contributo alla comunità di Reggello".