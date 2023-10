Luce! in festa a Palazzo Vecchio. Donne e giovani in primo piano per un mondo più inclusivo. Drusilla Foer e Pinocchio sul palco

Una giornata dedicata ad ambiente, economia, sostenibilità, diritti civili, inclusione, coesione sociale e lavoro. E’ il Festival di Luce! - giunto alla terza edizione -, in programma oggi nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. Un appuntamento ricco di dibattiti, talk e riflessioni, con tanti ospiti dal mondo dell’economia, della politica e dello spettacolo, su argomenti di forte attualità: parità di genere, diversità, disabilità, condizione femminile. Tutte tematiche affrontate quotidianamente dal canale Luce!, il progetto editoriale del Gruppo Monrif. Ad aprire la festa (ore 10) i saluti del sindaco di Firenze, Dario Nardella e della direttrice di Qn Quotidiano Nazionale, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino e Luce! Agnese Pini.

Tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco, così come molti i panel da non perdere. E’ il caso del professore Vincenzo Schettini (nella foto), noto sui social per la pagina "La fisica che ci piace", che agli studenti presenti in platea parlerà di istruzione, del rapporto tra le donne e la scienza e dell’importanza della scuola per educare alla sostenibilità. Spazio, poi, al progetto "Engine: tecnologia empatica", un approccio multi-disciplinare, sviluppato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per sensibilizzare le nuove generazioni sul contrasto alla violenza di genere e alla discriminazione. E per chi vorrà, in Palazzo Vecchio, è allestita una postazione per permettere di provare l’installazione di realtà aumentata. Durante la giornata sarà annunciata la vincitrice del "Premio Luce! Startup Inclusiva", realizzato in collaborazione con Rekeep e StartupItalia. Tra gli ospiti del mondo dello spettacolo, la cantante Nina Zilli parlerà di genitorialità e nuove famiglie, mentre Drusilla Foer - artista dalle mille sfaccettature, alter ego dell’attore Gianluca Gori - proporrà un monologo ispirato a Pinocchio. Presente anche il drammaturgo e scrittore Stefano Massini che riceverà un premio speciale dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Imperdibile, poi, il panel "Giovani Wannabe": la direttrice Agnese Pini incontrerà Riccardo Zanotti, frontman e fondatore dei "Pinguini Tattici Nucleari".