Lotta ai tumori. A Tavarnuzze ’La pizza in rosa’

Domani alle 20 al bar pizzeria "Al campo sportivo" in via Cassia a Tavarnuzze tutti a cena per "Una pizza in rosa", serata di beneficenza organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Si raccolgono fondi a favore del progetto Florence Dragon Lady LILT, che unisce donne operate di tumore al seno nel dragon boat, un tipo di canoa che è sia un simbolo di rinascita nonché un efficace sostegno psicofisico. L’iniziativa vuole anche sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e del supporto alle persone che hanno o hanno avuto questa patologia oncologica. La cena prevede due primi, giro pizza e bevande per un’offerta di 20 euro. Per prenotazioni, chiamare Nicola al 335.6748641. L’amministrazione sostiene la serata "perché eventi di questo tipo rafforzano il senso di comunità e solidarietà: appoggiare le Florence Dragon Lady promuove un messaggio di speranza e resilienza".

Manuela Plastina