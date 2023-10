L’ospedale di Careggi è il migliore per il cuore

Firenze, 26 ottobre 2023 – L’ospedale di Careggi? Il migliore per la cura del cuore. A dirlo è la classifica del programma nazionale esiti 2023 (Pne) dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sulla base di vari indicatori.

Medaglia d’oro, dunque, come livello di qualità per l'area cardiovascolare, è l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze, mentre nell'area della chirurgia oncologica al top troviamo Mestre.

L'area cardiovascolare è valutata attraverso 6 indicatori ed è applicata una soglia di volume per struttura per il bypass aorto-coronarico di almeno 360 interventi negli ultimi due anni. Laddove la soglia non venga raggiunta, l'indicatore è valutato come di qualità molto bassa indipendentemente dall'esito. Sul totale di 562 strutture che sono valutate in quest'area, sono solo 55 le strutture con tutti e sei gli indicatori calcolabili. Di queste, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi di Firenze è l'unica struttura che raggiunge un livello di qualità molto alto; 17 strutture raggiungono invece un livello di qualità alto.

