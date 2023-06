L'Ordine dei Geologi della Toscana: “Ecco la mappa delle frane in Alto Mugello”

Firenze, 16 giugno 2023 - “In queste settimane, con il coordinamento di Regione Toscana e Città Metropolitana, abbiamo mappato le frane che si sono manifestate dal 16 maggio in poi a seguito del maltempo. Questo modo di procedere può essere la prova generale di una struttura tecnica regionale che a oggi non esiste ma si rende sempre più necessaria per affrontare eventi avversi come quelli a cui stiamo assistendo negli ultimi tempi”. Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei Geologi della Toscana Riccardo Martelli. La mappatura delle frane è fatta da geologi, ingegneri e geometri.

“Nei tre Comuni più coinvolti dell’Alto Mugello, i dissesti hanno coinvolto principalmente il reticolo stradale e la stragrande maggioranza delle instabilità dei versanti è stata generata da problemi di regimazione delle acque superficiali – ha spiegato Martelli -. Oggi la manutenzione di infrastrutture e territorio ha costi altissimi, che gli enti gestori non riescono a sostenere, ma è su questo aspetto che bisogna concentrare sforzi progettuali e investimenti. Ma è necessario anche pensare a una nuova pianificazione e gestione del territorio aperto”. Secondo Martelli “occorre considerare la progettazione delle aree urbane come conseguenza della programmazione del territorio aperto, al quale dobbiamo attribuire il ruolo di presidio, se vogliamo almeno mitigare gli effetti di eventi meteo estremi come quelli che si sono verificati un mese fa”. “E in tal senso risulta strategico un potenziamento della fase previsionale e di monitoraggio dei fenomeni atmosferici – ha concluso -. Questi sono sforzi preventivi che abbiamo il dovere di porre in atto per la sicurezza del territorio e dei cittadini”.

Nic.Gra.