Alluvione Nuovi fondi alle aziende "Due milioni per gli imprenditori"

Due milioni di euro per i primi interventi di ripristino nelle aziende agricole dell’Alto Mugello disastrate dalle frane: la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, che è anche assessore all’agricoltura, ieri a Marradi ha portato un primo pacchetto di interventi urgenti. All’incontro insieme al sindaco marradese Tommaso Triberti, a quello di Firenzuola Giampaolo Buti e ai vicesindaci di Palazzuolo Iacopo Menghetti e di Londa Angelo Vizzaidi, c’erano anche i rappresentanti delle associazioni agricole – Coldiretti e Confagricoltura – che hanno raccontato a Saccardi la drammaticità della situazione, i tanti interventi di somma urgenza già avviati e soprattutto gli sconvolgimenti nei campi e nei castagneti. "In due notti siamo tornati indietro di tantissimi anni", ha detto Triberti. Saccardi ha presentato i tre provvedimenti come "un segnale di attenzione" ai problemi della zona e del settore agricolo. Anzitutto, "nel giro di pochi giorni ci sarà la possibilità per le aziende dei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo e Londa, il gasolio a prezzo agevolato". Poi entro i primi di luglio uscirà un bando, con una disponibilità iniziale di 2 milioni di euro per il ripristino di strutture, strade e frutteti danneggiati. Il fondo per la montagna, invece, la Regione ha deciso di destinarlo a un bando comunale per la messa in sicurezza del territorio e della viabilità.

Paolo Guidotti