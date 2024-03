Lo sport per educare i giovani

Una giornata speciale per la presentazione delle tappe di EduCARE Sport, il progetto finanziato dalla Regione Toscana. La organizza per il prossimo sabato a Loppiano, nella cittadella del Movimento dei focolari, il Centro Sportivo Italiano Toscana. Ispirato agli insegnamenti di don Milani, il progetto ideato dal Csi prevede la promozione sportiva come strumento di educazione dei giovani. Al convegno interverranno: il direttore generale del Csi Michele Marchetti, il presidente della Regione Eugenio Giani, l’assessore Serena Spinelli, Mons. Andrea Migliavacca, delegato regionale tempo libero, turismo e sport della Conferenza Episcopale Italiana, Federica Comazzi presidente di Sportmeet for a United World, Paolo Russo presidente di Contrajus APS, Suor Tosca Ferrante coordinatrice del Servizio Cei-per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, Franco Morabito presidente dell’Unione Stampa Sportiva Toscana.