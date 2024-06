"Lo spettacolo è nell’aria". L’estate di Scandicci

Ecco l’estate di Scandicci. Presentato il cartellone della XXI edizione di Open City che quest’anno ha il sottotitolo "Lo spettacolo è nell’aria". In tutto saranno 130 eventi tra teatro, musica, cinema, danza, circo contemporaneo, poesia, talk show e incontri in piazze, giardini, circoli, ville e aie. Sono 19 le associazioni coinvolte. Tra le iniziative in evidenza: l’Arena estiva cinematografica al Pomario del Castello dell’Acciaiolo, la musica elettronica de La Chute, la musica colta a Villa di Vico e la prima edizione di "Florence Music Summer Contest" al Parco dell’Acciaiolo. E poi: la danza contemporanea del Festival Nutida, gli aperitivi in musica della Filarmonica Vincenzo Bellini, il teatro per bambini di Officina dei Sogni, gli omaggi a De Andrè, Battisti, Matteotti e Campana. Torna anche il jazz nelle fattorie e agriturismi del territorio. Oltre 20 appuntamenti nei circoli cittadini.

E sarà proprio il festival Nutida nel pomario del castello dell’Acciaiolo ad aprire stasera alle 19 la stagione con il primo atto di Stazione Utopia. A seguire nei circoli cittadini il programma di Officina dei sogni: l’8 al Masiani di Badia a Settimo, l’11 all’Mcl di San Vincenzo a Torri, sempre alle 19. L’Accademia Musicale di Firenze, al Pomario dell’Agorà dell’Acciaiolo, propone eventi di musica e di teatro che celebrano importanti anniversari. Si parte il 28 giugno con il coro degli Academy Singers diretti da Gianni Mini. Tra gli appuntamenti più importanti Enrico Fink e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo con lo spettacolo musicale Klezmer (8 luglio), Ciro Masella in "Un’opera da quattro soldi" (12 luglio) e i cento anni dal delitto Matteotti raccontato da Meacci, Morozzi e Riondino nello spettacolo "Il corpo", ideato e presentato da Riccardo Nencini (15 luglio). Mercoledì 10 luglio torna a Scandicci Teatro Studio Krypton (nella foto) con Apologia della pace e dell’armonia del movimento: progetto di cui fanno parte "Un’unica grande preghiera, omaggio a Etty Hillesum" al Pomario dell’Acciaiolo e "Body Scaping: Kinetic Harmonies" di Massimo Bevilacqua, appuntamento dedicato alle scuole nel mese di settembre. Immancabile il Cirk Fantastik! dal 30 agosto all’1 settembre. Novità di questa edizione di Open City 2024, e tra gli appuntamenti più importanti del mese di settembre, la prima edizione di Florence Music Summer Contest curato da CNA Scandicci e previsto per sabato 14 e domenica 15.

