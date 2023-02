L’O Profumo Felice intuizione di Rossella Gatti

Eva

Viaggio nel tempo delle antiche botteghe fiorentine. Viaggio nel tempo del lavoro, nella materia, nell’arte e dei suoi profumi. E’ un percorso inedito e molto bello fatto da Rossella Gatti, fiorentina e uno dei nasi donna indipendenti impegnata negli anni nelle sue due profumerie di nicchia e di eccellenza nel centro storico più antico e artigianale battezzato L’O Profumo dove coltiva anche la sua creatività olfattiva. Come l’ultima che si chiama "A Bottega", un romanzo olfattivo di nove capitoli dedicato alle antiche botteghe artigiane che dal Rinascimento hanno fatto la grandezza di Firenze. Anche Rossella Gatti si considera una "bottegaia" nel senso più bello e di valori ideali e racconta di essersi appassionata di profumi seguendo le orme del nonno con profumeria a Parigi e, come ricorda, facendo tesoro delle tante bottigliette di essenze preziose ritrovate in casa. Di qui una passione che poi ha contagiato anche il marito Mauro che gestisce con lei i due punti vendita di L’O Profumi dove la linea "A Bottega" si fa annusare dagli intenditori. Ed eccoli questi nove profumi fiorentinissimi: si chiamano Biblioforia, Carbon nero, Conte Pialla, Loprofumo, Semel, Via de’ Pepi, Via della Rosa, Mastice & Cuoio, Gomitolo d’Oro, e raccontano le atmosfere dei vari laboratori dove si lavorava e si lavora ancora per gioielli, pelletteria, panetteria, spezie, giardinaggio, rilegatoria, falegnameria, profumeria. Come una volta, con nostalgia e rispetto. E oggi che tutti anche qui a Firenze si riempiono la bocca parlando della difesa dell’arte artigiana il lavoro di questa naso al femminile che si chiama Rossella Gatti appare ancora più speciale e meritorio. Perchè questi sono fatti, anzi cose fatte col cuore. Sulle ali della memoria, sui passi di chi ci ha preceduto, sulle luci e sulle ombre di quartieri storici che portano ancora i nomi delle Arti medievali.