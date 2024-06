Notte di caos in Santa Croce, la lite degenera: due persone in ospedale

Firenze, 20 giugno 2024 - Degenera una lite in centro a Firenze e due uomini finiscono ricoverati in ospedale. È successo la notte scorsa in via delle Pinzochere, nel quartiere di Santa Croce. I feriti sono due cittadini marocchini di 19 e 25 anni: entrambi sono stati portati al pronto soccorso di Santa Maria Nuova e non sarebbero in condizioni preoccupanti.

Nella lite, pare scatenata da futili motivi anche se le cause sono in corso di aggiornamento, sarebbe stato anche danneggiato uno scooter parcheggiato, che è finito a terra. Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto e chiarire eventuali responsabilità.