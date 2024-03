Lite fra colleghi in Metrocittà: uno resta ferito

Litiga con un collega di lavoro e quando, per riportare la calma, arrivano i carabinieri, lui spintona pure loro. Mattinata agitata, quella di ieri, negli uffici della Città Metropolitana di Firenze per un violento alterco tra colleghi, al termine del quale uno dei due avrebbe riportato delle lesioni guaribili in pochi giorni. Gli accertamenti sulla condotta delle parti, avviati dai militari dell’Arma, condurranno non solo a comprendere le ragioni del dissidio, allo stato non chiare, ma anche ad attendere che la parte lesa esprima la propria volontà per procedere penalmente nei confronti del collega.

I carabinieri, giunti in breve tempo sul posto, hanno cercato invano di rasserenare gli animi e capire le ragioni del diverbio, venendo a loro volta oltraggiati e spintonati da una delle parti – sulla cui condotta sono in atto accertamenti finalizzati ad informare l’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale - , nel tentativo di dissuadere quest’ultima dal riavvicinarsi al collega.

L’aggressione ai danni dell’equipaggio intervenuto tuttavia non ha arrecato conseguenze: i militari sono riusciti a contenere gli animi senza utilizzare strumenti o compiere atti di particolare contenimento con l’utilizzo della forza.

Lo stesso intervento del personale sanitario è apparso vano: sono state infatti rifiutate le cure sanitare da parte dell’ “autore” delle lesioni, rimessosi al lavoro e alla propria postazione in attesa della fine del proprio turno, mentre il suo collega, colpito nel diverbio, guarirà in pochi giorni.