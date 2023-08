L’istituto di Compiobbi (Fiesole): ricomposta l'insegna danneggiata dai vandali

La targa della scuola di Compiobbi è stata ricomposta. Di nuovo. Il Comune ha riposizionato le lettere in zinco, che da tempo mancavano sulla lastra in marmo dell’ex ingresso principale delle elementare del paese. Quattordici, fra lettere e consonanti, quelle rimesse nuove in sostituzione delle altrettante sparite nel nulla a seguito di più gesti vandalici, come dimostrano i segni ancora presenti sul marmo. Lo ha annunciato il sindaco sulla sua pagina facebook. L’intervento era stato più volte sollecitato dalla popolazione. Quella targa mutilata era infatti diventata simbolo della trascuratezza e della scarsa attenzione che tanti abitanti di Compiobbi accusano l’Amministrazione di riservare verso il paese ritenuto la "Cenerentola" dell’intero territorio comunale. Eppure per tenerla in ordine sono stati vari fatti più tentativi. Nel 2017, Alessandro Gori, che all’epoca era presidente del consiglio comunale, si era mosso a titolo personale come abitanti di Compiobbi ricollocando una dozzina di lettere. Dopo un anno, la targa era già stata nuovamente danneggiata.