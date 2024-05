L’isola di Sara, l’arte di Eike. Al liceo pollice su agli sfidanti

Un vis-à-vis tra gli studenti del liceo Castelnuovo, riuniti in assemblea, e i candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative. L’iniziativa, organizzata a porte chiuse al teatro Puccini (ai giornalisti non è stato consentito di partecipare), ha visto salire sul palco alcuni degli aspiranti primi cittadini che hanno risposto alle domande dei ragazzi su temi come mobilità, sicurezza, overtourism, ambiente e grandi opere. Gli studenti hanno anche chiesto un’opinione su politici locali e nazionali.

Rispondendo sul sindaco uscente Dario Nardella, Cecilia Del Re di Firenze Democratica ha detto che ha fatto "bene nel primo mandato ma nel secondo ha anteposto gli interessi personali a quelli della città". Sullo scudo verde, Del Re ha spiegato che "la transizione ecologica non può ricadere sui più deboli".

La candidata di Italia Viva, Stefania Saccardi ha sostenuto che il miglior pregio e il peggior difetto di questa città "in tutti e due i casi sono i fiorentini". Poi agli studenti ha consigliato di essere "curiosi, studiate e cercate di approfondire, capire e scegliere". Sullo stadio ha ribadito che la giunta uscente "lascia una bella bega". Dmitrij Palagi della coalizione Sinistra Progetto Comune ha detto che "non si possono paragonare tutte le dipendenze" e che "sulle droghe leggere bisognerebbe uscire da un’impostazione di criminalizzazione", mentre per quanto riguarda l’edilizia scolastica ha sostenuto che "sia stato vergognoso cancellare l’ipotesi di una nuova scuola vicino alla Fortezza da Basso. Costruire una scuola pubblica è un investimento non è un costo".

Sara Funaro, candidata sindaco per il centrosinistra, è tornata a parlare del progetto di realizzare un’isola galleggiante sull’Arno per "far tornare al centro del dibattito il fiume e la sua fruibilità da parte dei cittadini" e confermando la sua posizione sulle tramvie: "Sono indispensabili, portare avanti questo progetto è indispensabile". Infine, Eike Schmidt, in corsa per il centrodestra, ai liceali ha detto che "per le elementari bisogna offrire un servizio dopo-scuola gratis nel pomeriggio con programmi di sport, musica, arte e anche di lingua dei segni". Per poi aggiungere che la prima cosa che farà da sindaco sarà "convocare il comitato sulla sicurezza. Non è una scelta da boomer ma tutti devono sentirsi sicuri di uscire di casa la sera".

Al termine della lunga maratona, i ragazzi del Castelnuovo sono sembrati soddisfatti per le risposte ricevute. "E’ stato un evento importante – il commento di Leonardo Artifoni, rappresentante di istituto del Castelnuovo – Siamo contenti perché l’obiettivo che volevamo raggiungere è stato centrato. Il format lo ha deciso il Consiglio d’Istituto, noi avremmo voluto fare un confronto con tutti i candidati insieme, ma la proposta è stata bocciata. In questa assemblea abbiamo voluto far conoscere agli studenti cosa propongono i candidati nel loro programma".

