Lisca, le case tremano "Qui il manto va rifatto"

"Servono interventi per migliorare la sicurezza di via Livornese nella zona della Lisca, a Lastra a Signa". A lanciare l’allarme e a chiedere lavori urgenti sono i consiglieri comunali di Lastra a Signa Carla Porrari e Cristiano Santoni (gruppo misto), che hanno effettuato un sopralluogo sul posto insieme ai consiglieri metropolitani di Fratelli d’Italia Alessandro Scipioni, Claudio Gemelli ed Alessandra Gallego. "Abbiamo avuto modo di incontrare alcuni residenti – spiegano in una nota Porrari e Santoni – e di verificare come la frazione della Lisca sia stata abbandonata. Gli ultimi lavori fatti nel sottosuolo per l’impianto del metano hanno comportato delle rotture del manto stradale. Anche per questo i residenti lamentano delle forti vibrazioni e sollecitazioni all’interno degli edifici. La situazione – proseguono i consiglieri - diventa particolarmente critica quando passano i mezzi pesanti dirottati sulla Livornese dalla Firenze-Pisa-Livorno, per esempio in caso di lavori o incidenti, cosa che ultimamente capita molto di frequente". Un’altra problematica evidenziata è la velocità dei mezzi. "Gli autoveicoli sfrecciano molto oltre i 50 orari – dicono - . Basterebbe un autovelox".

Lisa Ciardi