L’Irlanda sale di nuovo sul palco. Nove spettacoli al Festival Intercity

"Trentasette anni sono un’età adulta e il Festival Intercity li porta davvero bene": Dimitri Milopulos, il direttore artistico della rassegna che prenderà il via il 13 settembre, usa l’ironia nel presentare quello che è il festival della nuova drammaturgia internazionale. Insieme a lui il sindaco di Sesto, Lorenzo Falchi, che lo ha descritto come "il fiore all’occhiello della città che apre squarci e visioni che altrimenti non avremmo". Nove le produzioni e i relativi spettacoli che andranno in scena e una mostra fotografica sul tema del ‘Teatro anglofono nel Festival Intercity’. Tutto questo al Teatro della Limonaia "sulla scia – ha aggiunto Milopulos – della bellissima edizione dell’anno scorso". Il Festival Intercity, infatti, nel biennio 2022-2023 ha vissuto una vera e propria rinascita: fortemente colpito nella sua vera natura che lo ha caratterizzato, fin dalla prima edizione nel 1988, quella internazionale, costretto a operare a livello esclusivamente nazionale per due anni causa Covid, nel 2022 ha potuto riprendere i propri collegamenti internazionali prima con Montreal e poi con Dublino.

"L’incontro con il mondo teatrale irlandese – ha detto Milopulos – ha avuto un forte impatto, creando una bellissima edizione nel 2023, in cui abbiamo presentato il meglio del teatro e, soprattutto, della drammaturgia contemporanea irlandese per la prima volta nel nostro Paese". La direzione del Festival è riuscita a scoprire così tanto materiale importante che ha deciso di mettere sui binari anche una seconda edizione dedicata al teatro irlandese nel 2024: ‘Intercity Dublin 2’, sempre in collaborazione con le due principali istituzioni irlandesi, Culture Ireland e Irish Theatre Institute. Come sempre saranno molti gli artisti, italiani e stranieri, coinvolti fra nuove produzioni, ospitalità e incontri. Si comincia il 13, 14 e 15 settembre alle 20.30 con il testo ‘Tkb – Le madri’, prima assoluta in italiano, diretto da Milopulos. Per ulteriori informazioni e il programma dettagliato www.teatrodellalimonaia.it.