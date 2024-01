L’ipnosi come approccio di cura per dolore e ansia: “Nessun preconcetto, è strumento riconosciuto”

Firenze, 12 gennaio 2024 – L’ipnosi come tecnica e approccio di cura si riconferma eccellenza della Ausl Toscana centro con l’organizzazione questa mattina presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze del convegno “Ipnosi: un nuovo approccio di cura”. La finalità dell’incontro è sensibilizzare ulteriormente i professionisti della salute - medici chirurghi, odontoiatri, infermieri, fisioterapisti, ostetriche e altri professionisti sanitari orientati alla relazione d’aiuto – alla necessaria attenzione al benessere del paziente durante il suo percorso di cura, con l’opportunità di una formazione con la più importante scuola italiana di Ipnosi clinica e sperimentale, l’Istituto Franco Granone – Centro Italiano Ipnosi Clinica, promotore dell’incontro insieme alla Asl Toscana centro.

A portare i saluti al convegno per l’azienda sanitaria c’era il direttore generale, Valerio Mari. A seguire, prima dei relatori, l’intervento del direttore del dipartimento di chirurgia, Stefano Michelagnoli. “Questo incontro – spiega Claudio Elbetti, direttore Proctologia della Asl Toscana centro che per la procedura dell’ipnosi ha conseguito un’adeguata formazione - vuole essere un momento di riflessione per superare i preconcetti sull’ipnosi clinica e proporre uno strumento efficace e scientificamente riconosciuto per la gestione del dolore e dell’ansia del paziente, perfettamente integrabile nella propria pratica clinica”. Oltre a Elbetti che ha parlato delle applicazioni dell’ipnosi in chirurgia coloproctologica, tra i relatori c’erano per l’Istituto Franco Granone, il vicepresidente Ennio Foppiani e gli ipnologi clinici Rocco Iannini e Filomena Muro.