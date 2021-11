Un anno di ’Luce! è l’evento al quale tutti i lettori sono invitati a partecipare: appuntamento al Teatro La Pergola martedi 30 novembre alle 20.30 per festeggiare il progetto editoriale varato dal Gruppo Monrif, dedicato ai temi di inclusione, coesione, diversità. Per partecipare è possibile prenotarsi su www.luce. newsevento. Condotto da Monica Peruzzi, volto di Sky, l’evento sarà l’occasione per presentare in anteprima Luce! 2022, award annuale dedicato alle personalità del mondo artistico, culturale, economico, sociale che si saranno distinte nel campo dell’inclusione e della diversità.

