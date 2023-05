l’iniziativa

La memoria è ancora più viva se si parte dalle scuole. Ieri nella Sala Consiliare del Comune di Scandicci, si è tenuta la cerimonia di premiazione dell’iniziativa "Leggere per conoscere. La Resistenza attraverso gli occhi degli adolescenti". L’evento è stato organizzato per le scuole medie Gianni Rodari, Enrico Fermi e Altiero Spinelli. E’ stato l’atto conclusivo di un percorso nella memoria, che i ragazzi hanno fatto insieme a Silvano Sarti, nome di battaglia ‘Pillo’ scomparso nel 2019, ma sempre vivo grazie a "Ali di gru, Silvano Sarti in un racconto per le scuole" libro di Fulvia Alidori. L’evento è stato organizzato da Anpi Scandicci, associazione Arco, circolo Bella Ciao, Spi Cgil Scandicci e Unicoop Firenze Sezione Soci Scandicci, con il patrocinio del Comune; ha dato il suo contributo il Comitato della Memoria. Presenti all’evento, l’assessore alla cultura della Memoria, Claudia Sereni ei rappresentanti di Anpi Scandicci sezione Sergio Fallani, del circolo ricreativo Bella Ciao Fratelli Mariotti, di Spi Cgil Scandicci; Silvia Tozzi curatrice del libro.

Fabrizio Morviducci