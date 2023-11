Linea ferroviaria. Previsti disagi in tre week-end

Saranno tre settimane di grandi disagi per chi viaggia in treno lungo la tratta Empoli-Firenze. Per lavori di manutenzione al viadotto sul fiume Arno, in prossimità di San Donnino, nel territorio comunale di Campi, la circolazione dei convogli Alta Velocità e regionali sarà interrotta nel prossimo week-end , in quello successivo del 25-26 novembre e poi il 5-6 gennaio 2024 che sono un feriale e un festivo. In totale si parla di sei giorni di stop.

Le sei Frecce in programma giornalmente tra Roma e Genova, via Firenze Campo Marte, saranno deviate via Pisa-Livorno-Grosseto e subiranno variazioni di orario, con allungamento dei tempi di percorrenza e soppressione delle fermate intermedie di Firenze Campo Marte e Roma Tiburtina. I treni regionali, invece, saranno riprogrammati.