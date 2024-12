L’Incisa mette la quinta. Sancascianese corsara

Ideal Club Incisa squadra del momento nel girone E del campionato di Prima categoria. La formazione allenata da Francesco Martelloni centra la quinta vittoria consecutiva e sale al quarto posto della classifica. Netto e convincente il successo per 4-0 in trasferta sul campo del Chianti Nord, con doppiette di Espinosa e Massa che sono i suoi giocatori leader e in stato di grazia.

Altra squadra in salute è la Sancascianese che va a espugnare il campo del San Clemente vincendo per 1-0. Ancora una volta determinante è stato il ‘Puma’ Lumachi, numero 10 e bandiera gialloverde, che al 75’ segna la rete decisiva: strepitosa azione di Guarducci dalla destra che salta due avversari e serve al centro per Lumachi che col destro controlla e supera il portiere con un bel tiro. Brivido al 92’ con il San Clemente vicino al pareggio.

L’Audace Galluzzo continua a giocare bene, ma non va oltre lo 0-0 casalingo con la Castelnuovese. Gialloblù locali anche sfortunati perché colpiscono due traverse e sfiorano il gol in alcune occasioni, comunque rimangono in zona play off. La squadra di Massi ha buone potenzialità e saprà farsi valere nel 2025.

Bella e combattuta gara fra Barberino Tavarnelle e Gambassi, sfida di alta classifica, che si conclude sul pareggio per 1-1 con gol dei locali di Sarti e Kamberi per gli ospiti. Cade la capolista Reggello che subisce la prima sconfitta stagionale: 0-2 a Levane. Gli aretini hanno schierato uno strepitoso Oulattou che ha siglato una doppietta.

Lo Sporting Arno si riscatta e vince 1-0 in casa del Legnaia, decisiva la realizzazione di Ippolito. Brillanti prestazioni di Piandiscò e Dinamo Florentia che tornano a conquistare tre punti superando rispettivamente Porta Romana e Ambra con doppia segnatura. Nel Vaggio Piandiscò i gol sono di Fantoni e Monini; nella Dinamo Florentia reti di Galeazzo e De Gori.

Nel girone D la Gallianese torna alla vittoria (battuto lo Atletico Spedalino) ancora una volta grazie a Maenza, goleador e giocatore decisivo. San Godenzo-Calenzano danno spettacolo in un pirotecnico 2-2 finale. Nel primo tempo vantaggio del San Godenzo al 22’ con Mattia Calabrese, rimonta del Calenzano di mister Batistoni a segno con De Tellis al 24’ e al 36’ con Giuntini. Nella ripresa pareggia il San Godenzo con il fantaisiste Vallaj al 63’.

Il Sagginale ha perso 1-0 in casa dei pratesi del Casale Fattoria. Negli altri risultati del girone la capolista Settimello prevale 2-1 sul Novoli e ora ha quattro punti di vantaggio sullo Jolo che ha perso fra le mura amiche contro il Quarrata. In lotta salvezza il Rifredi pareggia 1-1 con l’Aglianese e l’Albacarraia perde 4-3 sul campo del Prato Nord.

Francesco Querusti