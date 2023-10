Firenze, pazienti e operatrici Lilt sfilano con abiti simbolo della lotta contro il tumore

Firenze, 12 ottobre 2023 - Pazienti e operatrici di Lilt Firenze sfilano contro il tumore. Venerdì 13 ottobre 20 donne Lilt saliranno sulla passerella allestita nel Museo di Santa Maria Novella, per l'evento “La bellezza ritrovata” organizzato dall'inserto Buone Notizie del Corriere della Sera. Ognuna di loro ha donato un indumento riconducibile a un momento particolare del proprio percorso di malattia, diagnosi e cura, accompagnandolo con poche righe che raccontano i ricordi e le emozioni a cui è legato. Le donne sono tutte pazienti del Centro di Riabilitazione Oncologica Ispro-Lilt di Villa delle Rose. Gli indumenti sono stati interpretati e portati a nuova vita dagli stilisti Antonio e Patrizia Marras, che li hanno trasformati in alti capi, mutando simbolicamente il dolore in gioia, la fatica in bellezza. All'iniziativa parteciperanno anche la squadra di calcio storico fiorentino dei Verdi di San Giovanni, Fabio Canino come arbitro d’eccezione, Paolo Bazzani come regista. Insieme alle donne Lilt sfileranno anche testimonial come l’artista Nada, l’assessora comunale al Welfare Sara Funaro, l’attrice Daniela Morozzi, la presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana Antonella Mansi, la modella Amy Bello, tutte le “modelle” saranno truccate e acconciate dallo staff di L’Oreal Italia e la Roche-Posay, partner del progetto. Parteciperà anche la vicepresidente della Regione Stefania Saccardi. “Le donne Lilt sono donne tenaci che sanno trasformare la malattia, il dolore in occasioni di rinascita. La sfilata dà loro l'opportunità di raccontare, orgogliosamente, il percorso che hanno fatto o stanno facendo, mettendosi in gioco. Ringraziamo Corriere della Sera Buone Notizie per aver portato questo progetto anche a Firenze e averci coinvolto” afferma Alexander Peirano, presidente Lilt Firenze.