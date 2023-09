Lie-Low- Nascondigli" al Festival Intercity di Sesto Fiorentino"

Il Festival Intercity, per la direzione artistica di Dimitri Milopulos, quest’anno dedicato alla nuova drammaturgia irlandese, prosegue nel fine settimana al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino con due mise en espace. La prima, in scena domani alle 20,30 con Teatro Solare, sarà "Lie-Low- Nascondigli" di Ciara Elizabeth Smyth , regia di Erik Haglund, con Ludovico Federegni e Carolina Pezzini. Il testo, legato a un evento traumatico vissuto dalla protagonista, è una commedia surreale, inquietante e divertente, ricca di colpi di scena, talvolta esilaranti, con al centro un armadio pieno di scheletri, più o meno metaforici. Nell’insieme, un dispositivo apparentemente semplice, ma efficacissimo, arricchito da musiche swing e luci strobo, che scandiscono i quadri di uno psicodramma contemporaneo, dal sapore beckettiano. La rappresentazione sarà preceduta, alle 20,15, da un incontro con l’autrice, Ciara Elizabeth Smith, che parlerà della sua scrittura. I Nuovi saranno invece protagonisti dello studiomise en espace "Once upon a bridge - Accadde su un ponte" di Sonia Kelly con Maddalena Amorini, Sebastiano Spada (che cura anche la regia), Simona Tangolo. Il testo racconta l’incrocio di tre destini, la mattina del 5 maggio, sul Putney Bridge di Londra: una donna, avvocato irlandese, che si sta recando ad un colloquio importante; un uomo, che lavora in finanza, che quella mattina decide di fare jogging per caricarsi in vista del colloquio per la promozione che potrebbe cambiargli la vita; un autista di autobus, immigrato, che quella mattina, tormentato dai suoi superiori, decide di eseguire quella che lui chiama la "corsa perfetta". Il loro scontro, del tutto casuale, finirà per intrecciare le loro vite e influenzerà il loro futuro. Costo del biglietto: 10 euro posto unico.

Sandra Nistri