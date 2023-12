Lidl, posti vacanti nei negozi part-time e a tempo pieno

Lidl ricerca personale per i suoi supermercati di Firenze. In dettaglio, seleziona operatori di filiale part time che si occuperanno di ordinare i prodotti sugli scaffali e assicurare la pulizia all’interno e all’esterno del negozio, e addetti alle vendite, anche part time, a chiamata oppure da inserire con contratti di apprendistato.

I negozi dove ci sono dei posti vacanti sono quelli di via Benedetto Dei, via Reginaldo Giuliani, via Cortona, via Gabriele D’Annunzio, via Toselli. In provincia di Firenze, invece, cerca personale il negozio di Figline Valdarno, dove Lidl assume operatori di filiale con orario part time a 30 o 25 ore settimanali, con inquadramento al sesto livello del contratto nazionale della distribuzione moderna organizzata. Per maggiori informazioni sulle figure ricercate e sulle istruzioni per per candidarsi: lavoro.lidl.it. Lidl contatterà poi i profili maggiormente in linea con le posizioni ricercate per illustrare le modalità dei successivi step di selezione.