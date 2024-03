L’IC Puccini è la prima scuola Zero Waste d’Italia

L’Istituto Comprensivo Puccini di Firenze, dotato di tre plessi per cinque scuole complessive, è la prima scuola italiana ad aver aderito al protocollo Rifiuti Zero ideato dal Centro Rifiuti Zero di Capannori diretto da Rossano Ercolini. Si tratta di un protocollo che prevede alcuni obbiettivi da raggiungere entro il prossimo anno: impegno a ridurre al minimo gli scarti organici delle mense, garantendone un’adeguata differenziazione (o, meglio, distribuendoli in mense sociali); eliminazione dalla mensa di ogni prodotto monouso o di stoviglie non riutilizzabili; organizzazione di un efficiente sistema di raccolta differenziata in ogni classe grazie a un’adeguata responsabilizzazione degli studenti; riduzione degli imballaggi di plastica se presenti nell’Istituto; eliminazione degli erogatori di merendine (che noi già non abbiamo); promozione dell’uso di borracce riutilizzabili per l’erogazione dell’acqua potabile dell’acquedotto comunale; organizzazione di raccolte differenziate "speciali" in collaborazione col team di Zero Waste Italy e del Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori, ad esempio di cellulari e tablet non più funzionanti (ne faremo una entro l’anno). Per monitorare il progetto, l’IC Puccini individuerà un docente referente che avrà il compito di stipulare un report annuale da pubblicare sul sito dell’istituto per verificare in modo trasparente il pieno rispetto dei punti del protocollo Rifiuti Zero. È un’occasione importante per far nascere nei nostri studenti la voglia di impegnarsi per salvaguardare l’ambiente in modo concreto e tutelare il pianeta. Ci auguriamo che l’IC Puccini sia la prima scuola RZ di una lunga serie.