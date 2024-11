Libro della vita: omaggio a Staino. Ospiti Deidda, Hendel e Cuperlo

Torna a Scandicci il libro della vita. Da domenica fino al 27 aprile sarà l’XI edizione di questa iniziativa, sopravvissuta anche allo spoil system del passaggio di amministrazione. Dieci saranno gli appuntamenti a ingresso libero, condotti dal giornalista Raffaele Palumbo, che si terranno nell’Auditorium di piazzale della Resistenza. Dieci domeniche con appuntamento alle 11; ospiti provenienti dal mondo della letteratura, della politica, della cultura e della scienza, racconteranno il proprio libro della vita, il libro che li ha segnati, rapiti e che ha segnato in qualche modo le loro vite. Il progetto è del comune di Scandicci e si inserisce nell’ambito del patto regionale per la lettura della regione Toscana, con il patrocinio della Città Metropolitana, realizzato con il contributo di Unicoop Firenze. La rassegna si apre sabato con un evento speciale in cui Paolo Hendel, Gianni Cuperlo, Sergio Sacchi parleranno de Il CantaStaino, rendendo il loro omaggio all’amato Sergio Staino al quale, per il secondo anno consecutivo, gli organizzatori hanno voluto dedicare la rassegna. Durante la presentazione i relatori condivideranno ricordi, aneddoti e riflessioni sul legame profondo tra Staino e la canzone d’autore, un ambito che l’artista ha sempre sostenuto attraverso la sua arte e le sue vignette, celebri per la loro capacità di raccontare l’Italia con ironia e intelligenza. Gli altri ospiti saranno Arti Ahluwalia, docente di bioingegneria all’Università di Pisa e direttrice del Centro di Ricerca E. Piaggio (15 dicembre) , la storica Isabella Insolvibile (19 gennaio), la scrittrice e poetessa Nicoletta Verna ( 2 febbraio), Carlotta Fruttero, scrittrice , figlia di Carlo Fruttero (16 febbraio), l’ex magistrato Beniamino Deidda (2 marzo) , lo scrittore drammaturgo Luca Scarlini (16 marzo), la scrittrice Margherita Oggero ( 30 marzo), lo scrittore Leonardo Gori (13 aprile) , e Peppe Dell’Acqua (27 aprile), noto psichiatra e psicanalista . Per alcuni incontri sarà reso disponibile il servizio di interpretariato simultaneo nella Lingua dei segni italiana (LIS). Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta video sui canali social del Comune di Scandicci. La messa laica della letteratura: è così che molti hanno definito questi appuntamenti domenicali. Sicuramente altissima negli anni è stata la partecipazione del pubblico ormai fidelizzato su quell’ora che evidentemente vale lo sforzo di uscire di casa.

Fabrizio Morviducci