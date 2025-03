Firenze, incendiata la libreria di Marco nel sottopasso delle Cure

Firenze, 29 marzo 2025 – Non c’è pace per Marco, il libraio senza fissa dimora adottato dal quartiere delle Cure che da oltre un anno e mezzo ha fatto del sottopasso la sua ’casa’.

Questa notte un rogo ha carbonizzato i suoi amati libri, l’ipotesi più accreditata è che qualcuno abbia dato fuoco volontariamente alla piccola libreria volutamente.

I mesi scorsi il libraio delle Cure è stato al centro di una battaglia per scongiurare lo sgombero e una multa da 5mila euro. Battaglia per la sopravvivenza che alla fine è stata vinta dal 41enne originario di Napoli ‘adottato’ dalle Cure. Il Comune, nonostante i primi tentennamenti in merito al ritiro della multa, ha poi deciso di annullare la sanzione e il sequestro, mettendo così la parola fine alla polemica che l’episodio aveva suscitato.

"Ecco cosa produce la cultura del securitarsimo e del disprezzo della persona. Si tratta di un atto violento compiuto da chi pretende il "decoro" nella vita degli altri e che definisce "degrado" l'esistenza non normata delle persone"», fanno sapere dalla redazione del giornale di strada Fuori Binario.