Lezioni di soccorso, cinque volontari spiccano il volo per l’Europa

Si intitola "Blsd Soccorrere e coinvolgere" ed è il progetto che proietta l’Avg di Greve in Chianti direttamente in Europa. Costanza Cinotti, Chiara Cambi, Emilian Bushi, Matteo Gori e Simone Gensini sono i cinque giovani volontari dell’Associazione Volontariato Grevigiano (Avg) che col loro progetto si sono aggiudicati bando del Corpo Europeo di Solidarietà, organismo della Commissione europea per le politiche ed iniziative giovanili. L’idea vuole rispondere all’ esigenza comune di condividere e mettere a disposizione il bagaglio di esperienza di volontariato nel soccorso sanitario, che ognuno di loro svolge da anni. Coordinati da Andrea Maradei, con Manuel Franceschini coach e con la supervisione di Irene Viti, i giovani volontari hanno lavorato alla stesura di un progetto di cittadinanza attiva che ha come obiettivo la solidarietà e la gestione dell’emergenza. Il progetto vede come partner attivi Avg, che si occuperà della parte tecnica e formativa, Comune di Greve e Istituto comprensivo di Greve per insegnare agli studenti un corretto soccorso. E come il comportamento solidale, oltre al consolidare le relazioni del gruppo, sia una sorta di linguaggio universale che può salvare vite umane con poche, ma consapevoli azioni. Il primo appuntamento del progetto, sabato a Greve durante la festa del volontariato in via della Pace, per parlare proprio di Basic Life Support, guida in sicurezza e coinvolgimento emotivo nel problema sanitario.