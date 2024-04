Levante al Verdi, finalmente: "La musica ti restituisce la vita"

Finalmente Levante a Firenze. Dopo il forfait di marzo – per la scomparsa di un membro dello staff tecnico – domani sera (ore 20,45) al Teatro Verdi fa tappa il tour ’Live nei Teatri’, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, che sta portando la cantautrice, autrice e scrittrice nei maggiori teatri italiani. Levante - all’anagrafe Claudia Lagona - non vede l’ora di esibirsi. "La musica è tutto. E tornare sul palco è come tornare a casa dopo un lungo viaggio. Sospiri e dici: ’E’ qui che voglio stare’. La musica dal vivo ti restituisce il senso di tutto il lavoro fatto, delle canzoni composte, delle emozioni raccontate" racconta Levante che salirà sul palco accompagnata dalla sua band di sempre: Alessio Sanfilippo alla batteria, Alessandro Orefice alle tastiere, Matteo Giai al basso, Eugenio Odasso alla chitarra, Lorenza Giusiano e Elisa Semprini ai cori. Insomma l’artista 36enne è pronta per offrire al suo pubblico uno spettacolo inedito, sviluppando alcune suggestioni visive e musicali.

Insieme alle immancabili hit live, Levante proporrà alcune perle che mancano in scaletta da tanto. Alcune canzoni sono state rivisitate grazie all’aggiunta di strumenti come il violino e il contrabbasso elettrico che le portano su tappeti armonici più vicini al trip-hop che al sound originale. Ovviamente la cantautrice darà voce all’ultimo album ’Opera Futura’ che lei definisce "un album coraggioso e molto sincero. Io non mi sono mai risparmiata in nulla ma questa volta ho proprio vomitato l’anima".

Poi ripercorrerà anni di costruzione, anni che coincidono con la pubblicazione dei suoi cinque dischi: ’Manuale Distruzione’ del 2014, ’Abbi cura di te’ del 2015, ’Nel caos di stanze stupefacenti’ del 2017 e ’Magmamemoria’ del 2019. Levante intonerà canzoni che hanno costellato la sua strada alternandosi alla scrittura dei suoi tre libri (’Se non ti vedo non esisti’ del 2017, ’Questa è l’ultima volta che ti dimentico’ pubblicato nel 2018 e ’E questo cuore non mente’ del 2021). In scaletta anche l’ultimo singolo ’Mi manchi’, appena pubblicato in versione live dall’Arena di Verona. E sul palco porterà anche le sue canzoni del cuore come ’Alfonso’, ’Non me ne frega niente’ e ’Il giorno prima del giorno dell’inizio non ha mai avuto fine’.

Un concerto per festeggiare nel migliore dei modi i primi dieci anni di carriera e guardare al futuro con ottimismo. "Quando provo a ripercorrere questi primi dieci anni mi inorgoglisco molto. Non lo faccio spesso, però, perché tendo a dimenticare moltissime delle cose che ho fatto, dei riconoscimenti, degli applausi eccetera eccetera. Tutte quelle cose che fanno un po’ montare la testa le accantono. Però, diciamo che il bilancio è molto positivo perché sono arrivata con la musica, solo con la musica, la mia". Negli ultimi tempi, in particolare l’artista sta vivendo una vera e proprio rinascita. "Iniziata a giugno del 2023 quando ho ritrovato una vecchia me che temevo di aver perduto. I cambiamenti non sono mai facili e a volte si manifestano in maniera molto crudele ma quello che conta è che continuo a riconoscermi" dice Levante che racconta molto bene questo cambiamento nel documentario ’Levante Ventitré - Anni di voli pindarici’, disponibile in esclusiva Paramount+.

