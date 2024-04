L’Europa a Firenze con gli esperti e consulenti tecnici dei tribunali

Firenze, 9 aprile 2024 - L’Europa a Palazzo Vecchio. Il Salone dei Cinquecento ospita mercoledì 10 aprile l’Assemblea generale annuale di European Expertise and Espert Institute e Confgiustizia, che riunisce i periti ed esperti che forniscono la propria consulenza professionale nell’ambito dei contesti giuridici e giudiziari, in Italia noti come Ctu, cioè Consulenti Tecnici d’Ufficio, e degli operatori in ambito giudiziario con le associazioni rappresentate Ape Toscana, Ape Periti, Ape Lazio, Camera Civile di Firenze, Scuola di Alta formazione Ctu, Associazione Innovazione e Giustizia. Alla giornata di lavori, organizzata in collaborazione con il Tribunale di Firenze e il Comune di Firenze, parteciperà il sindaco Dario Nardella per un saluto istituzionale. La presentazione sarà affidata al co-chair di Eeei e al prof. Franco Pagani presidente di Confgiustizia e Ape Toscana. Seguiranno gli interventi del direttore dell’International research Sergio Bianchi e del vicepresidente di Eeei Robert Ranquet. I lavori proseguiranno con l’intervento di Jean-Raymond Lemaire, fondatore and presidente onorario di Eeei, co-leader di Find an Expert II project, con Martine Otter responsabile della comunicazione del progetto, della presidente del Tribunale di Firenze Marilena Rizzo, del prof. Vincenzo Ansanelli dell’Università di Genova e dell’avvocato Carlo Poli, vicepresidente di Confgiustizia e presidente dell’Osservatorio Nazionale Giustizia civile di Confassociazioni, concluderà l’intervento dell’avv. Francesca Cappellini presidente della Scuola di Alta Formazione Ctu costituita da Camere Civili e Ape Toscana. E’ previsto al termine dell’evento anche un momento di riflessione e dibattito con i partecipanti moderato dall’avv. Laura Capacci. L'European Expertise and Expert Institute, che ha scelto l’Italia e la città di Firenze per l’assemblea nazionale, è stato fondato nel novembre 2006 e il suo obiettivo è il miglioramento della qualità delle competenze dei consulenti ed armonizzarne la pratica in Europa.