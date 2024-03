Firenze, Leonardo Pieraccioni è il 'Personaggio dell’Olio dell’anno'

Firenze, 11 marzo 2024 – Riflettori puntati sull'olio extra vergine di qualità con l'obiettivo di farne comprendere sempre di più il grande valore: culturale, salutistico, identitario ed economico. La XII edizione andrà in scena mercoledì 13 marzo alle 17.30 sul palco del Circo-lo Teatro del Sale con l'obiettivo di rendere l'olio extravergine d’eccellenza un bene prezioso e riconoscibile. Andrà all'attore Leonardo Pieraccioni il Premio “Massimo Pasquini” Personaggio dell’Olio dell’anno: “per la sua straordinaria capacità comunicativa benefica, piacevole e vibrante, proprio come le emozioni che sa far scaturire un grande olio.” Il riconoscimento ai nuovi Ambasciatori dell’Olio, le personalità che hanno rappresentato e divulgato i principi fondanti dell'olio di extra qualità nei vari settori di competenza, sarà consegnato al Delegato Simone Martini, in rappresentanza di Fondazione Ant, per l’attività di divulgazione delle proprietà nutraceutiche dell’olio nelle diete suggerite per i pazienti assistiti a casa. Il Magnifico si arricchisce di due nuove preziose ambasciatrici: Svitlana Shchegrykovych, responsabile delle importazioni in Ucraina di Fozzy Group, per la grande professionalità come importatrice di oli di eccellenza, e Paola Mencarelli, ideatrice e direttore artistico di Florence Cocktail Week, premiata per la sua irrefrenabile energia comunicativa, capace di contaminare e contaminarsi con altri settori, come quello dell’olio di extra qualità. Il premio “Produttore Eroico” dedicato allo Chef Fabio Picchi, e riservato a coltivatori e allevatori impegnati in un lavoro eticamente sostenibile, sarà consegnato a Valeria Bruni Giordani di Fattoria il Palazzo a Bruscoli, azienda tutta al femminile che ha saputo realizzare un allevamento naturale dove il ciclo di produzione si chiude con la vendita di carni direttamente dallo spaccio in azienda. Vero e proprio elisir benefico, base fondante della dieta mediterranea, l'olio non è un semplice condimento, ma un alimento nutraceutico. Per questa importante occasione diventa ingrediente prezioso di cocktail, realizzati in collaborazione con Florence Cocktail Week e quattro dei più noti Bartender della città: Martina Bonci - Gucci Giardino 25, Edoardo Sandri - Atrium Bar, Four Seasons Hotel Firenze, Alessandro Mengoni - Locale e Diego Rampietti - Cibrèo Ristorante & Cocktail Bar realizzeranno cocktail a base dell'olio vincitore del premio il Magnifico 2024. Il cocktail a base dell'olio vincitore del premio il Magnifico 2023, “Camillo Il Magnifico”, è stato presentato in questi giorni aIdentità Golose dal suo creatore Simone Covan, Bar Manager di Santa Cocktail Club e Santa Villa Cora. Si consolida il respiro internazionale della manifestazione, rendendo Firenze sempre più capitale Europea per lacultura olearia. Questa è stata l’edizione record per campioni ricevuti da fuori Italia: Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Turchia, Creta, Slovenia, ma soprattutto Croazia che si conferma terra di straordinarie potenzialità. Il Mediterraneo, infatti, è il bacino del premio: un vero e proprio “torneo”, che vede la produzione europea suddivisa in 7 macro aree con connotazioni produttive similari, da ognuna delle quali uscirà una lista di finalisti con un vincitore, che concorreranno per Il Magnifico 2024. L’evento è realizzato in collaborazione con Estra, Chiantibanca, Vetreria Etrusca, Valoritalia e con il sostegno di Società Pesciatina d’Olivicoltura, Vivai Sonnoli-Cinelli, Agromillora, Vetreria Fara e Connecta. Il Magnifico è un premio indipendente e di respiro internazionale che ha l’obiettivo di valorizzare il lavoro dei produttori di extra qualità olearia europei e mettere in evidenza i migliori oli pronti per chef, buyer, foodies e consumatori di tutto il mondo. Celebrato dal 2013 con una speciale cerimonia di premiazione, grazie al lavoro dell’Associazione Premio il Magnifico, l’oscar dell’olio premia i migliori oli d’Europa con le Stelle EQOO ed incorona un vincitore: il miglior olio presente in commercio per qualità, eccellenza e potenzialità di impatto sul mercato. Il rigoroso ed assolutamente anonimo processo di selezione, attuato dai panel di assaggiatori professionisti di attestata e comprovata esperienza, ha reso il Magnifico un premio ambito dai produttori ed autorevole nel mondo dell’olio di oliva d’eccellenza.

