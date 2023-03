L’elettrodotto restituirà 200 ettari di territorio Interramenti e abbattimenti: Terna investe

Oltre 1,7 miliardi per i prossimi dieci anni: è l’investimento di Terna in Toscana previsto nel Piano di sviluppo 2023 della rete elettrica nazionale. Cifra notevole che attesta la regione al primo posto per investimenti nel centro Italia. Tra gli interventi di maggior impatto uno riguarda il territorio calenzanese con il completamento della linea a 380 kV "Colunga-Calenzano" di oltre 80 km che collegherà le stazioni elettriche di Colunga (Bologna) e Calenzano, garantendo maggiore efficienza e capacità di scambio tra le aree Nord e Centro-Nord. L’infrastruttura verrà realizzata in sostituzione dell’elettrodotto costruito oltre 60 anni fa e consentirà di restituire alle comunità locali oltre 200 ettari di territorio grazie alla demolizione di 106 km di vecchie linee aeree e alla realizzazione di 16 km di nuove linee in cavo interrato. L’opera consentirà di minimizzare l’impatto della linea nella città evitando il centro urbano e di ampliare e sviluppare l’area sportiva della Fogliaia. Stando al progetto, a Calenzano è previsto l’interramento nell’area delle Carpugnane e del centro. L’elettrodotto sarà invece allontanato dal centro abitato a Carraia, Legri e da Volmiano. Le due linee lungo il Chiosina saranno poi accorpate in una unica. Il nuovo elettrodotto permetterà di incrementare la magliatura della rete locale garantendo maggiore efficienza alla trasmissione d’energia.

S.N.