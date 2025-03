Legge sul fine vita. Convegno della Cet

Il tema del fine vita è delicato e divisivo. Dopo l’uscita in avanti della Regione Toscana con l’approvazione di una legge, in assenza di una normativa nazionale, la reazione della Chiesa si è fatta sentire. I vescovi toscani, all’indomani dell’approvazione della normativa regionale, avevano "preso atto della scelta fatta dal Consiglio Regionale della Toscana, ma questo non limiterà la nostra azione a favore della vita, sempre e comunque. Ai cappellani negli ospedali, alle religiose, ai religiosi e ai volontari che operano negli hospice e in tutti quei luoghi dove ogni giorno ci si confronta con la malattia, il dolore e la morte diciamo di non arrendersi e di continuare ad essere portatori di speranza, di vita. Nonostante tutto. Sancire con una legge regionale il diritto alla morte non è un traguardo, ma una sconfitta per tutti". Ora, passata qualche settimana, la posizione non è cambiata, ma si sente la necessità di un approfondimento.

Ecco dunque “Suicidio assistito: aspetti medici, etici e giuridici“, il convegno organizzato dalla Conferenza episcopale toscana martedì prossimo, alle 18, nelle sale di Palazzo Pucci (via de’ Pucci 2).

Dopo i saluti introduttivi del presidente della Cet cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, del vescovo delegato per la pastorale della salute Andrea Migliavacca e dell’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli, si entrerà nel cuore del tema con gli interventi. Sull’aspetto medico ci saranno Guido Miccinesi (medico e responsabile regionale per la pastorale della salute) e Marco Rossi (medico e direttore dell’ufficio di pastorale della salute della diocesi di Arezzo). Sull’aspetto etico interverrà padre Maurizio Faggioni (ordinario di bioetica alla Pontificia accademia Alfonsiana). Infine sull’aspetto giuridico parlerà Leonardo Bianchi (docente di Diritto costituzionale all’università di Firenze). L’incontro potrà essere seguito anche in streaming, sia in diretta che nei giorni successivi, sul canale Youtube di Toscana Oggi.