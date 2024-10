Life Sea.Net, Legambiente le premia scuole toscane

Firenze, 10 ottobre 2024 - Si è concluso il concorso per le scuole "Amor di Mare". Promosso da Life Sea.Net, il progetto europeo per migliorare la gestione dei siti marini della Rete Natura 2000, in collaborazione con Legambiente, il contest ha visto l’adesione di centinaia di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado delle regioni che accolgono le aree marine protette coinvolte nell’iniziativa, ossia Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto. Tra i vincitori, accanto alla 5BS della primaria dell’istituto Pascoli-Giovinazzi di Castellaneta (Taranto) e alla 3A della scuola secondaria di primo grado Rettore Filippo Evola di Balestrate (Palermo), ci sono gli alunni e le alunne di ben due istituti toscani, quelli della 3A della Scuola Primaria Leone Sbrana di Viareggio (Lucca) e della 1A della scuola secondaria di primo grado Gamerra di Pisa. Negli elaborati dei primi, spiccano in particolare tre temi. Quello delle perforazioni petrolifere come minaccia all’ambiente marino, la necessità di prendersi cura degli oceani, patrimonio di inestimabile valore per la sopravvivenza sul nostro pianeta, e il messaggio forte della biodiversità come “ricchezza” da preservare. Gli studenti di Pisa hanno invece scelto di porre l’accento sulla responsabilità individuale e collettiva, con un piccolo recital che dimostra come le azioni sconsiderate di chi deturpa e inquina l’ambiente si ritorcano contro gli stessi esseri umani. Per esempio, la noncuranza di chi abbandona i rifiuti in spiaggia, in particolare bottigliette e imballaggi di plastica, viene “ripagata” dalla natura con la presenza di microplastiche e altri veleni nei pesci di cui, ignari, ci cibiamo ogni giorno.