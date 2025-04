Legambiente: “La lotta alle isole di calore è cruciale per Firenze”

Firenze, 8 aprile 2025 - "Tra i punti qualificanti del piano del verde spiccano l'attenzione alla de-impermeabilizzazione del suolo, la lotta alle isole di calore e l'impegno verso una gestione ecologicamente avanzata dei fiumi e del reticolo idraulico". Lo dichiarano Fausto Ferruzza, presidente Legambiente Toscana e Marco Duranti, presidente Legambiente Firenze, in riferimento al piano del verde presentato da Palazzo Vecchio. Legambiente, in una nota, evidenzia che uno degli aspetti più innovativi è "il passaggio da un conteggio meramente numerico degli alberi a una visione basata sulla copertura arborea, ovvero sulla superficie delle chiome effettivamente presenti in città. La copertura arborea gioca un ruolo cruciale nella mitigazione delle temperature estive, e l'obiettivo fissato al 30% rappresenta un traguardo ambizioso ma necessario per Firenze". Tuttavia secondo Andres Lasso, responsabile verde urbano di Legambiente Toscana, "all'interno del documento emergono alcuni passaggi che sembrano in contraddizione con lo spirito generale del Piano, in particolare per quanto riguarda le politiche sugli abbattimenti arborei. Il massiccio rinnovo degli ultimi anni ha creato una situazione di squilibrio, e riteniamo fondamentale riequilibrare la popolazione arborea, garantendo una percentuale più elevata di alberi maturi e di grandi dimensioni".