Lega, affondo sulla Tari: "Bollettini emessi in ritardo"

Bollettini emessi in ritardo e arrivati a ridosso della scadenza. Un ‘pasticciaccio’, quello relativo al recapito degli avvisi Tari a Sesto avvenuto nell’ultimo scorcio di dicembre, denunciato dal capogruppo consiliare della Lega Daniele Brunori (nella foto) e dal consigliere dello stesso gruppo Roberto Abate: "Molti sestesi – dicono – si sono trovati un regalo di Natale alquanto sgradito. Sono tanti, infatti, i cittadini che ci hanno contattato riguardo all’arrivo degli avvisi per il saldo della tassa sui rifiuti. In particolare, sono diversi i casi in cui sono stati emessi in ritardo; abbiamo trovato notifiche emesse all’inizio di novembre, e consegnate solo il 27 dicembre, imponendo l’obbligo di pagamento entro il 2 gennaio". Secondo i due consiglieri della Lega "questa tempistica è non solo irragionevole ma si dimostra particolarmente penalizzante per coloro che trascorrono il periodo tra Natale e l’Epifania fuori casa. Tale pratica non tiene affatto conto delle esigenze e delle circostanze dei cittadini, creando disagi e frustrazioni, acuite dagli aumenti estremamente consistenti della Tari dovuti alla pessima gestione del sistema dei rifiuti sia da parte del Comune sia da parte della Regione".

Visti i diversi episodi segnalati Brunori e Abate chiedono "con fermezza un cambiamento immediato nella gestione di queste comunicazioni, affinché vengano considerate le necessità dei cittadini e che simili situazioni si ripetano in futuro. Il Comune dovrebbe impegnarsi per garantire una gestione più attenta e rispettosa dei tempi, specialmente durante le festività, quando i cittadini meritano tranquillità anziché ulteriori preoccupazioni amministrative. Dopo i problemi con gli avvisi per la tassa sui passi carrabili ci aspettavamo più attenzione da parte del Comune, ci auguriamo che il nuovo anno segni finalmente un cambio di passo".

S.N.