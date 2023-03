L’edificio 9 per gli allievi dell’ Accademia delle Belle Arti

La riorganizzazione all’interno della Manifattura Tabacchi prevede che l’attività dell’Accademia di Belle arti prosegua nell’edificio 9, dove saranno svolte parte delle attività didattiche con laboratori di grafica, fotografia, scenografia e pittura per un centinaio di studenti. L’istituto dei Mestieri d’eccellenza Lvhm sarà ospitato negli spazi al primo piano dell’edificio 8, dove saranno organizzate master classes, attività e presentazioni aperte agli studenti e ai rappresentanti delle maisons internazionali, oltre alle cerimonie di laurea. La start up di animazione 2D DogHead Animation, con spazi al primo piano dell’edificio 8, darà vita a mostre e incontri per diffondere la cultura dell’animazione e delle professionalità impegnate nello sviluppo di progetti di produzione cinematografica: la collocazione alla Manifattura è stata sostenuta da Toscana Film Commission nell’ottica di realizzare a Firenze un nuovo centro di rilevanza internazionale nel campo dell’animazione. Proseguirà ‘Not A Museum’ con un’estensione delle attività già presenti al piano terra dell’edificio 8.