"L’economia turistica non sia travolta dal porto di Carrara"

"Non sono contro il porto, non sono contro nessuno, chiedo solo che si trovi un equilibrio vero tra due economie: quella portuale e quella turistica. Perché oggi la nostra rischia di essere travolta". Così il sindaco di Forte dei Marmi (Lucca) Bruno Murzi ha detto dell’ampliamento del porto di Carrara. "Sto parlando - ha aggiunto - a nome di balneari, albergatori, ristoratori, operatori turistici di tutta la costa. Difendiamo insieme un modello economico che vive grazie alla bellezza del nostro ambiente". Tra i punti dell’intervento del sindaco, il fatto che il progetto del porto "non è una riorganizzazione, bensì un maxi intervento da oltre 140.000 mq. Questa non è manutenzione. È una trasformazione radicale. E dobbiamo essere certi di non far danni irreversibili".