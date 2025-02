Le “Seste d’Oro“ all’architetto Blasi per Notre Dame

La massima onorificenza del Comune di Sesto Fiorentino, le “Seste d’oro“ sarà assegnata all’architetto Carlo Blasi, coordinatore dei lavori di recupero della cattedrale di Notre Dame dopo il terribile incendio del 2019 che ha rischiato di distruggere uno dei monumenti più noti al mondo. L’assegnazione del riconoscimento è stata decisa dal consiglio comunale che ha votato, all’unanimità, una mozione presentata dal capogruppo della Lega Daniele Brunori e poi condivisa, con alcune modifiche, da tutti i gruppi consiliari. Blasi non è nato a Sesto ma risiede sul territorio sestese da oltre 50 anni: l’onorificenza deriva dal fatto che si è distinto ben oltre i confini della città rendendo lustro al Comune a livello internazionale. La mozione impegna anche il sindaco e la giunta a valutare l’aggiornamento del regolamento per la concessione delle Seste d’oro considerando anche la possibilità di istituire un appuntamento annuale per il conferimento dell’onorificenza fino ad oggi assegnata senza una scadenza regolare.